Gobierno Petro busca amarrar cargos estratégicos en el SENA: Paloma Valencia

A través de su cuenta de X, la excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció que, a pocas semanas de terminar el mandato de Gustavo Petro, estarían buscando “dejar amarrados cargos estratégicos antes de entregar el poder”.

La senadora Valencia denunció específicamente unas maniobras al interior del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para acelerar el proceso de selección de 129 cargos de directores regionales y subdirectores de centro.

“Lo más grave es que, a última hora, reactiva la etapa de entrevistas, una evaluación subjetiva que equivale al 15 % del puntaje total, justo cuando el país ya eligió un nuevo gobierno”, aseguró Valencia.

Entre las mayores preocupaciones está que la pretensión de acelerar este proceso es dejar en cargos estratégicos de la entidad a personas afines al gobierno saliente.



“Es una maniobra que compromete la transparencia, genera un desgaste administrativo y financiero innecesario y dificulta la transición del gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella”, agregó.

La senadora Valencia pidió la intervención inmediata de las autoridades frente al proceso de selección de cargos directivos en el SENA. Solicitó a la Procuraduría ejercer control preventivo sobre el concurso, al recordar que anteriormente había sido suspendido por presuntas irregularidades; instó a la Dirección General del SENA a congelar de manera inmediata las convocatorias mientras se adelanta el empalme de gobierno; y pidió al gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, preparar las acciones administrativas necesarias para evitar que un proceso cuestionado termine condicionando la dirección de una de las principales entidades del Estado.

La congresista sostuvo que la institucionalidad no puede utilizarse para dejar “cuotas de última hora” y afirmó que la transición debe respetar la voluntad de los colombianos y garantizar la transparencia en la administración pública.