Gobierno pide negar artículo del PND que permite traslado exprés de régimen pensional

La ministra de trabajo, Alicia Arango, rechazó el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que permitiría un traslado exprés en los regímenes pensionales.

La jefe de la cartera de Trabajo aclaró que ya hay un concepto negativo frente a esta propuesta y que lo mejor sería que no fuese aprobado.

“Yo diría que incluso puede ser una competencia desleal con los fondos y eso no debe ser así, esa no es la manera de competir con ellos. Yo creo que en este momento, como está, no se debe aprobar”, dijo.

Vea aquí: Mico pensional en el Plan de Desarrollo le costaría al país $50 billones: Asofondos

Además, señaló que, como está la legislación actualmente, los colombianos tienen el tiempo necesario para elegir su fondo de pensión.

En las últimas horas Asofondos aseguró que se trata de un “mico pensional” que le costaría al país $50 billones.

