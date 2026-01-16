En vivo
Blu Radio  / Nación  / Gobierno reduce recursos y pone en riesgo proyectos clave de infraestructura por $1 billón

Gobierno reduce recursos y pone en riesgo proyectos clave de infraestructura por $1 billón

Según el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, se pone en riesgo casi 1 billón de pesos de proyectos viales como la ‘Construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló-Loboguerrero y la restauración de los ecosistemas del canal del Dique'.

