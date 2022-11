Gobierno sabe que se pagó por mi liberación: Ramón Cabrales

Cabrales reveló que el ELN pidió 3 millones de dólares por su liberación, “y esa fue la primera cifra que había, al final sé que hubo una pretensión económica que se dio y pues eso terminó con mi liberación, además porque el Gobierno presionó para eso y la ciudadanía hizo mi secuestro visible”. (Lea también: Secretario de Gobierno de Norte de Santander confirma liberación de Cabrales ).



Sobre las palabras del ministro Juan Fernando Cristo tras su liberación, Cabrales dijo que “ellos saben que hubo plata de por medio, al final se tuvo que pagar para que yo pudiera salir”.



El ingeniero aseguró que cuando fue secuestrado le fue permitido hacer una llamada “que usé para llamar a mi mamá y decirle que estaba en manos del ELN, que era un plagio político y económico y ahí empezó la pesadilla que duró 203 días”. (Lea también: Santos no recibió a la madre de Ramón Cabrales, dice su familia ).



Dijo que ninguno de los altos mando del ELN “me dio la cara, eran otros como un alias ‘Raúl’ que fue quien me dijo que iban a pedir 3 millones de dólares que en medio de mi preocupación me dio como risa porque yo un ciudadano normal de dónde iba a sacar eso”.



Recordó que en su familia tres de sus tíos fueron víctimas del secuestro, dos de ellos fallecieron en cautiverio, “y yo siempre tuve miedo de terminar así porque se corren todos los riesgos que uno se pueda imaginar”.



Agregó que nunca supo realmente el lugar exacto donde estuvo secuestrado porque “siempre estuve con mucha seguridad y los traslados lo hacíamos de noche, yo creo que fue al norte del departamento porque los vuelos que pasaban por el lugar medio de orientaban”.



Explicó que el video de la prueba de supervivencia que se conoció en el mes de diciembre, “fue realmente grabada en octubre, mi familia lo reveló hasta ese mes por miedo de mostrarlo antes”. Además, dijo que el ELN pidió 100 millones de pesos a sus allegados para enviar un nuevo video como prueba de su estado “pero ellos se negaron y mis condiciones por esa época empeoraron”.



Afirmó que aún no ha decidido qué hacer con su familia “porque nosotros somos gente de bien en Ocaña, aquí nos reconocen por eso, pero pues estamos analizando la situación para ver si seguimos aquí o nos vamos a otro lado”.