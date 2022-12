Gobierno y camioneros buscan salida al paro transportador

En una reunión entre el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, y algunos líderes del sector camionero, se abordó el levantamiento del paro que completa más de 12 horas.

"El principal problema es que tenemos una capacidad de mover 500 mil toneladas y están saliendo un poco más de 250 mil. Ahí está muy claro que hay mucha capacidad instalada que está ahí haciendo nada y eso le está pegando duro al bolsillo del transportador”, manifestó Rojas.

El jefe de la cartera de Transporte aseguró que para poder lograr un diálogo directo con el sector transportador no es necesario que los camioneros recurran a un paro. (Lea también: Paro camionero genera pérdidas por más de $500 millones diarios: Colfecar ).

“Estamos proponiendo soluciones claras y concisas a las soluciones de ellos. Yo les he llamado y he dicho estamos listos y abiertos, no vayan a paro porque para dialogar no necesitamos ir a paro", agregó.

Actualmente hay un aproximado de 25.000 conductores que participaron del primer día de paro, pero se cree que de no llegar a ningún acuerdo la cifra podía aumentar.

Dentro de los temas que se debaten se encuentran los acuerdos pactados en el paro anterior, la dignidad y los derechos de los conductores, mejorar la tabla de fletes, el proceso de chatarrización y los dineros aportados hasta la fecha, el alza en los precios de la gasolina y en los peajes.

Según líderes gremiales como Luis Orlando Ramírez de la ATC, hay intenciones de levantar el paro siempre y cuando se evidencie voluntad del Gobierno para resolverles de manera inmediata está situación.