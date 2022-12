Gobierno y transportadores siguen sin acuerdo final para levantar el paro

El presidente de la Asociación de Transportadores de Colombia, Orlando Ramírez, lamentó no haber podido llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transporte para levantar el paro en el nuevo intento de este miércoles.

En rueda de prensa, Ramírez dijo que seguirán en paro pese a que ven una buena disposición del ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, para llegar a un acuerdo.

“Vemos disposición del ministro pero por lo pronto decimos a los transportadores que se han sumado a la movilización que seguimos trabajando para que se cumpla lo acordado (…) Recordamos que el paro es pacífico”, manifestó el líder de transportadores. (Vea también: La negociación para levantar el paro camionero entró en su recta final ).

“La inmovilización se mantiene hasta que haya acuerdo”, añadió.

Según explicó, la falta de acuerdo se debe principalmente el tema de cobro de peajes.

“Queremos que se dé trato especial en el tema de los peajes y el Ministro debe mirarlo con cuidado. Nos preocupa que la política de incremento en los peajes se extienda y nosotros no podamos cumplir”, añadió.

Dijo que las mayores manifestaciones de camioneros se llevan a cabo en Duitama, “otra movilización en Antioquia “y en el Valle del Cauca se ha fortalecido en la movilización”.

Entre tanto, el ministro de Transporte, Jorge Rojas, explicó que el Gobierno no se puede comprometer a cosas incumplibles solo por levantar el paro.

“Hemos avanzado muchísimo en el tema de costos y chatarrización pero no podemos decir que no va a haber peajes de un día a otro (…) es una prioridad que el paro termine pero no podemos ser irresponsables en tomar decisiones que afecten negativamente al país, seguimos buscando el punto medio”, finalizó.