Golpe a la minería ilegal en Tolima: oro extraído en Ataco financiaba economías criminales

Un operativo en el sur del Tolima dejó al descubierto la magnitud de la minería ilegal en Ataco: maquinaria destruida, millones en pérdidas para estructuras criminales y una advertencia contundente de las autoridades. La gobernadora Adriana Matiz y el brigadier general Carlos Oviedo revelaron cifras que evidencian por qué el oro se ha convertido en un negocio más lucrativo que el narcotráfico.

El ruido de las máquinas se apagó de golpe en las riberas del río Saldaña. Donde antes operaban excavadoras y motores industriales extrayendo oro sin control, hoy quedan rastros de una intervención que buscó frenar una economía criminal que mueve miles de millones cada mes en el sur del Tolima.

“El operativo en Ataco no solo representa un golpe contundente contra la minería ilícita, sino también contra las economías criminales que afectan la seguridad de nuestras comunidades”, afirmó la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas.



Las cifras

Seis unidades de producción intervenidas, 15 máquinas amarillas destruidas, cinco motores inutilizados y dos equipos más inmovilizados cuando intentaban salir del municipio. La operación frenó una capacidad de extracción de 24.000 gramos de oro mensuales, equivalentes a más de 10.000 millones de pesos en el mercado ilegal.

Ese flujo económico, según explicó la mandataria, alimentaba estructuras armadas como el GAO-r Frente Ismael Ruiz, que, además, obtenían cerca de 1.500 millones mensuales en extorsiones derivadas de esta actividad.



Matiz también lanzó un mensaje directo frente a las reacciones contra la Fuerza Pública.

“Rechazamos de manera categórica cualquier intento de alterar el orden público mediante actos de presión contra la autoridad legítima”.



El oro: más rentable que la cocaína

Desde el frente operativo, el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea puso en contexto la gravedad del fenómeno con una comparación que resume el cambio en las economías ilegales del país.

“Un kilo de cocaína en Estados Unidos vale aproximadamente 33.000 dólares. Un kilo de oro puede llegar a 166.000 dólares”, explicó.

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La diferencia, según el oficial, no es solo de precio, sino de riesgo: el oro ilegal tiene mayores facilidades para ser incorporado al mercado formal, lo que lo convierte en un negocio altamente atractivo para grupos criminales.

Oviedo reveló además que Colombia tiene identificados 1.678 puntos de extracción ilícita, con Tolima ocupando el séptimo lugar a nivel nacional, aunque con un crecimiento preocupante en municipios como Ataco, Planadas y Chaparral.



Una economía ilegal en expansión

El aumento de la minería ilegal no es una percepción: es medible. Uno de los indicadores más reveladores, según la Policía, es el consumo de combustible.

En Ataco, la venta de ACPM creció un 589% en un año, señal clara del incremento de maquinaria pesada operando en la zona.

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Desde octubre pasado, las autoridades han ejecutado cinco operaciones en el sur del departamento:

• 18 puntos de extracción intervenidos

• 30 excavadoras destruidas

• 12 personas capturadas

“Esto no se soluciona solo con la Policía. Se necesita una acción integral del Estado para controlar la comercialización, la trazabilidad del oro y el uso de maquinaria”, indicó el general.

Mientras las autoridades hablan de cifras millonarias y estrategias, en el fondo la disputa es por el control del territorio y sus recursos.

El Tolima, hoy en el top 7 de minería ilegal en Colombia, enfrenta un fenómeno que no solo destruye ríos y ecosistemas, sino que fortalece estructuras criminales cada vez más sofisticadas.

