Durante su participación en la "Fortune Most Powerful Women Next Gen Summit", Wojcicki mostró el video y contó la historia que rodea el mismo.



Según dijo, gracias a esa grabación de dos jóvenes chinos, los directores de Google pensaron: "Vaya, personas alrededor del mundo pueden crear contenido y no necesitan estar dentro de un estudio".



La compra de YouTube se dio por 1.650 millones de dólares en agosto de 2006.