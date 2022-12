Grupo de congresistas demandará decreto que permite venta de Isagen

radicarán una demanda ante el Consejo de Estado este jueves pidiendo la nulidad del decreto 1609 que permite la venta de Isagen. (Lea también: Gobierno pide a Consejo de Estado levantar suspensión de venta de Isagen )



Asegura el grupo de los congresistas que el Gobierno argumenta una falsa motivación pues las vías 4G no dependen de los recursos que se obtengan de la venta de la compañía.



"Lo que queremos es seguir haciendo presencia y fuerza frente al tema porque las alternativas reales para evitar la venta de Isagen existen. El Gobierno no ha tenido el cuidado de pronunciarse sobre las alternativas que presentamos. Por lo menos 16 alternativas se han dado y el ministro de Hacienda no nos ha contestado las razones por las que se descarta": dijo, a propósito, la senadora Viviane Morales. (Lea también: Al Consejo de Estado le tomará dos o tres meses resolver situación de Isagen )



De otro lado, el senador Iván Duque aseguró que esto es como "la crónica de un despojo anunciado”: “Vamos a seguir defendiendo para que no ocurra ese despojo. Nos quieren vender un falso dilema aduciendo que vendiendo Isagen se pueden financiar las vías 4G".