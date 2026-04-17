Guainía: el diagnóstico de la Defensoría en medio de la crisis del sistema de salud

La visita, liderada por la defensora del Pueblo Iris Marín, reunió a las Secretarías de Salud departamental y municipal, el gerente del Hospital Renacer, la dirección zonal de la Nueva EPS, delegados de la Superintendencia de Salud, veedores ciudadanos y la Procuraduría Regional, con el objetivo de acordar compromisos y hacer seguimiento para garantizar la atención de los afilidados.

“En este espacio se analizaron las principales problemáticas del departamento y se concertaron soluciones frente a las barreras de acceso a servicios de salud y medicamentos, donde el transporte fue identificado como un factor crítico”.

El diagnóstico también evidenció fallas como la inestabilidad en la designación de interventores y superintendentes, lo que ha afectado la continuidad de los procesos en el territorio. A esto se suman dificultades en la disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos, tanto en hospitales como en farmacias y áreas rurales, así como problemas en el acceso a especialidades médicas y en la efectividad de las remisiones dentro de la red de servicios.

Otro de los puntos señalados por la Defensoría son las condiciones precarias de los albergues destinados a pacientes y sus acompañantes.



Defensoría del Pueblo Foto: Defensoría del Pueblo

Como parte del mapeo, entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2026 se encuestaron 47 personas en Guainía. El 82,9 % de los consultados reportó dificultades en la entrega de medicamentos, principalmente por problemas de dispensación en los puntos de atención del gestor Dicolmets.

Ante este panorama, la entidad solicitó acciones urgentes, entre ellas acelerar los acuerdos contractuales para garantizar el suministro de medicamentos en 12 puntos apartados y habilitar seis adicionales en un plazo de cuatro meses. También pidió estabilizar la red de prestación de servicios y reforzar la atención en las zonas donde opera la Nueva EPS.

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Finalmente, la Defensoría hizo un llamado a la Superintendencia de Salud y a los organismos de control para que atiendan una reunión convocada por la entidad, en la que se analizará con mayor detalle la situación en los territorios, donde opera mayoritariamente la Nueva EPS.