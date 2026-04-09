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Blu Radio  / Nación  / Defensora pide al estado fortalecer reparación para víctimas del conflicto armado

Defensora pide al estado fortalecer reparación para víctimas del conflicto armado

En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, la defensora del Pueblo hizo un llamado a reforzar las acciones de reparación integral y no repetición, al señalar que la magnitud de la violencia en el país exige respuestas más efectivas del Estado.

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