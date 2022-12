Guardianes de la verdad: homenaje a periodistas amenazados en Colombia

En este 2018 la prensa sufrió feroces ataques y fue censurada en varios países. Por eso,en cabeza del saudí Jamal Khashoggi, asesinado el pasado mes de octubre.Mañanas BLU 10:30 rinde un homenaje y reconocimiento al periodismo regional en Colombia,Conozca la historia de Sonia Godoy, Jairo Figueroa, Érica Alejandra Londoño, Jhon Jairo Jácome y Betty Martínez,

quienes se han destacado por sus denuncias en el Cauca, Putumayo, Guaviare, Cúcuta y La Guajira, respectivamente.

Actualmente trabaja como periodista freelance,Es directora del curso Producción de Medios Prensa en el programa de Comunicación Social de la UNAD,Fue finalista del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, categoría Defensora del año, auxiliar de producción periodística para Me-Mo Magazín (Francia), y ha realizado reportajes sobre “Escuelas del Cauca en medio del conflicto” o “Reduto das Farc, Cauca, no sul da Colombia”,Tiene más de 24 años haciendo periodismo en Putumayo,Entre los años 1998 y 2001 fue corresponsal de Caracol Radio,Jairo reportó las denuncias del diputado Euler Guerrero, que dan daban cuenta de un desfalco de más de $1.300 millones en la Secretaría de educación en PutumayoNacida en Palmira, Valle del Cauca, es directora del Noticiero “Hoy x Hoy Guaviare” de la emisora Caracol Radio Guaviare.Fue galardonada con el Premio Nacional Orlando Sierra al coraje de un periodista regional por la Revista Remana, PNUD y Grupo Argos, distinción que recibió por denunciar actos de corrupción en el departamento,Ha recibido y radicado ante la Fiscalía 21 casos por amenaza,La Unidad Nacional de Protección le desmontó el esquema de seguridad y actualmente adelanta acciones jurídicas pertinentes para que le seanEl pasado 4 de octubre, en la emisión de “Hoy x Hoy Guaviare”, Erica y su equipo entrevistaron a Fernando Santamaría Luna, gerente de Energuaviare, una empresa de energía.El invitado se molestó, la tildó de amarillista y a los cinco días de la entrevista Érica recibió amenazas.Licenciado en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.Es periodista investigativo especializado en temas de conflicto, antiguo miembro de laMiembro del consejo directivo de Consejo de Redacción (2016-2018) yEs escritor aficionado, finalista del tercer Concurso Nacional de Cuento Ministerio de Cultura,Este año, Jhon Jairo hizo una investigación sobre una oficina de sicarios al servicio de una mafia liderada por Nixon Ortiz, alias ‘Pisculichi’.‘Pisculichi’ fue capturado,Periodista de La Guajira con más de 30 años de experiencia en radio, televisión y prensa.En su diario, Betty publicó la siguiente noticia:Poco tiempo después, uno de los agentes involucrados, Jairo Álvarez,Al término del diálogo,Álvarez la amenazó dando a entender que cualquier cosa podía pasarle por no atender su requerimiento.

