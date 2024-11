Gustavo Bolívar admite campaña de desprestigio contra medios tradicionales: video es real

En las últimas horas, se conoció un video en el que el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, habla de una campaña de desprestigio contra varios medios de comunicación, entre ellos Caracol, RCN y Semana, que según el ha dado resultados al reducir el consumo de sus contenidos entre la ciudadanía.

Bolívar, considerado cercano al presidente Gustavo Petro, reconoció la autenticidad del video y aseguró que se trató de una conversación privada.

En la grabación, Bolívar comentó: “Tiene que ver con un cambio en las comunicaciones. Ahora yo creo que el Gobierno está empezando a comunicar mejor que antes. Todos los influencers han tenido mucha más credibilidad y la gente está empezando a mirar noticias es a través de ellos. Todas estas campañas que se han hecho contra Caracol, RCN, Semana (terrible), pues han dado resultado. Y es que la gente deje de consumir esos productos que son los que día y noche están boleándole al presidente”, afirmó el funcionario, calificando el panorama como “positivo”.

La conversación, presuntamente realizada de manera virtual desde Cali, incluía también un análisis sobre una encuesta, financiada por el Gobierno, en la que el presidente Petro alcanzó una imagen favorable del 51 %.

Sobre un video que publica Semana en el que digo que las campañas de desprestigio contra el gobierno han sido terribles:

1. Es una conversación absolutamente privada

2. No debo rendir cuentas por lo que digo en privado.

3. Cómo llega a manos de un medio una conversación 100%… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 7, 2024

Publicidad

Tras la filtración del video, Bolívar respondió en su cuenta de X (antes Twitter) expresando su postura mediante cinco puntos. “Es una conversación absolutamente privada. No debo rendir cuentas por lo que digo en privado. Cómo llega a manos de un medio una conversación 100 % privada, que ni publiqué nunca ni he autorizado a publicar. He sido absolutamente respetuoso con los medios y lo seguiré siendo”, escribió el director del DPS, cuestionando la filtración del material.