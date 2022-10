Haber frenado contrato de Reficar a medio camino hubiera sido peor: Amilkar Acosta

El exministro de Minas Amylkar Acosta, uno de los implicados en el juicio fiscal por Reficar, aseguró a BLU Radio que el contrato de Reficar estaba “amarrado” y que la junta de Ecopetrol no tuvo más remedio que mantenerlo vigente para evitar un descalabro peor.



Acosta es uno de los siete ministros y exministros involucrados por la Contraloría General en un proceso de responsabilidad fiscal por los cuantiosos sobrecostos de 17 billones de pesos.



El exministro explicó que la junta directiva para su época, en el año 2013, se encontraba en una especie de camisa de fuerza en donde resultaba peor deshacer el contrato con la multinacional CB&I que seguir adelante con el proyecto.



“La verdad es que la junta directiva en primer lugar tenía una camisa de fuerza y en segundo término estábamos en la disyuntiva de si se paraba el proyecto o si se seguía”, agregó.



Según Amikar Acosta, todos los problemas se originaron porque el proyecto desde un comienzo, en 2004, estaba mal estructurado y se entregó a entidades que no tenían la suficiente experiencia.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-BLU Radio estableció que 700 milicianos de la Farc ya han ingresado a las zonas veredales, cuyo reconocimiento dependerá de que aparezcan en las listas del grupo guerrillero, pues de lo contrario saldrán de los sitios de concentración y deberán someterse a la justicia ordinaria.



-El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char señaló que ya se está buscando otro operador tras la decisión de la Superintendencia de liquidar Electricaribe.



-En compañía del presidente Juan Manuel Santos, el hasta hoy vicepresidente Germán Vargas Lleras, entregó su última obra de infraestructura en el actual Gobierno; se trata de la renovación del Aeropuerto el Dorado en Bogotá.



-El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aceptó la demanda contra quien facilita prestación de servicios de transporte.



-El Gobierno anunció medidas especiales para mejorar calidad del aire en Medellín.



-El Secretario General de la OEA pidió suspender a Venezuela de la organización si no celebra elecciones pronto y condenó la omisión regional frente a la crisis que se presenta en ese país.



-Atlético Nacional debuta en la edición de la Copa Libertadores 2017 frente al Barcelona de Ecuador, al que ya venció en 2015, 2-1.



-El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa aseguró que el proyecto de buses eléctricos y Transmilenios en las vías férreas se mantiene, a pesar de las advertencias que entregó el Invias.