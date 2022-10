Habilitan paso por el puente Simaña en Cesar tras atentado cometido por el ELN

El gobernador del departamento de Cesar, Franco Ovalle, dio un parte de tranquilidad luego del paro armado de la guerrilla del ELN que dejó varios atentados en esa zona del país.



Según Ovalle, se espera que este lunes se reabra el paso por el puente Simaña, que fue el punto de uno de los atentados de la guerrilla.



En la oleada terrorista también se vieron afectados dos peajes, uno en Gamarra y otro en el municipio de Aguachica.



“El tráfico pesado de tractomulas y buses está circulando (…) El Invías está trabajando para ver si se retoman labores este lunes”, enfatizó.



Dijo que se sigue trabajando con la fuerza pública y anunció un consejo de seguridad a las 9:00 de la mañana para valorar la tranquilidad del departamento frente a las acciones ocurridas.



Por su parte, el alcalde de Corinto, en el departamento del Cauca, Edward García, rechazó los atentados y dijo que es necesario que el Gobierno aumente su presencia en dicha zona.



“Si no hay presencia del Estado, si las comunidades no tienen unas oportunidades diferentes de actividades productivas, no podremos salir de la crisis de seguridad”, finalizó.



