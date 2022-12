Habla abogado de capitán de la Policía acusado de violar a una teniente

El abogado William Musa, defensor del capitán Eduardo Merchán Prieto, acusado de abusar sexualmente de una teniente en el comando de Policía del Cesar, aseguró que mientras no se demuestre lo contrario, su defendido debe considerarse inocente, por lo que rechazó las recientes declaraciones de la Procuraduría de supuesta “revictimización” de la oficial Kelly Johana Sierra.

Según Musa, la Procuraduría está prejuzgando a su cliente porque no se le puede acusar de violador sin prueba de culpabilidad.

“Tengo entendido que ha recibido entrevistas y declaraciones y ha recolectado elementos materiales probatorios, está bien, yo no me opongo a que eso se realice porque el derecho tiene que demostrarse todo con pruebas. Pero yo no comparto que se señale de violador a mi representado sin que se haya probado esa circunstancia, no puede salir una funcionaria de alto rango a decir que las mujeres son revictimizadas”, dijo el abogado Musa.

En las últimas horas, la Procuraduría dejó en firme que la denunciante del abuso está siendo revictimizada al tener que enfrentar la libertad del capitán al que acusa de violación.