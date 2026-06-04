Cierres viales en el Quindío por competencia ciclística

Este viernes 5 de junio, la carretera La Línea tiene cierre total desde el Tolima hasta el ordenador vial de Versalles en Calarcá, Quindío, el cual inicia a las 6:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

El cierre obedece a la cuarta etapa ciclista de la Vuelta a Colombia Femenina.

La etapa de la competencia de ciclismo iniciará con un recorrido de 116 kilómetros que unirá Girardot, la variante de Ibagué, Cajamarca, y finalizará en el mítico Alto de La Línea a más de 3200 metros sobre el nivel del mar.

Al respecto, la jefe de la Policía de Carreteras en el Quindío, mayor Sara Novoa, confirmó los cambios que tendrá la movilidad en territorio cafetero el viernes y el sábado 6 de junio.



El viernes

En la cuarta etapa, el cierre será desde temprano:

"Se efectuará el cierre total de la vía, en el sector de Versalles desde las 6:00 de la mañana y hasta, aproximadamente, la 1:00 de la tarde", manifestó la mayor Novoa.

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El sábado

Por la quinta etapa, los cierres viales serán: a partir de las 7:00 de la mañana, desde la carrera 19 con calle 33 norte de Armenia en sentido hacia la ciudad de Pereira, confirmó la uniformada.

Por las novedades viales, las autoridades también recomendaron a los viajeros "programar sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternas".