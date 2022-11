Hace mucho rato el CD superó el debate entre izquierda y derecha: Álvaro Uribe

En diálogo con Blu Radio el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe se refirió a las declaraciones del exministro Fernando Londoño en la convención del Centro Democrático y en las cuales afirmó que ese partido es de “derecha”.



Uribe aseguró que esa colectividad abandonó la discusión entre la derecha y la izquierda para enfocarse en la promoción de los pilares que, según él, han definido la línea del Centro Democrático.



“Nosotros hemos venido trabajando en seguridad democrática, inversión y emprendimiento, policitas sociales, instituciones independientes y pluralismo participativo, hace mucho abandonamos esas categorías de izquierda y derecha”, dijo Uribe.



El expresidente aprovechó para resaltar la participación de los precandidatos de ese partido a la Presidencia de la República y descartó que el ex vicepresidente Angelino Garzón sea uno de los que aspirará a la Casa de Nariño en la próxima contienda electoral.



“Elegido el candidato del Centro Democrático vamos a tener uno compromisarios que vana a vigilar el tema de las coaliciones (…) Tenemos con quien, los precandidatos que hablaron, en su orden fueron intervenciones de excelencia, sobresalientes, de un alto nivel intelectual, se lo digo, yo me emocioné”, señaló Uribe.



“Desde lo político se habló de la posibilidad de un mecanismo que reduzca la lista de precandidatos”, agregó el mandatario, quien señaló que se llegó a un compromiso para que los que no lleguen a la candidatura no generen ruido al representante de ese partido