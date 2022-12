Hagamos la consulta liberal, pero con menos recursos: MinHacienda

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, declaró que respeta la decisión del Partido Liberal de realizar una consulta popular para elegir su candidato presidencial para las elecciones del próximo año, pero que los $80 mil millones que dice la Registraduría se necesitan para poder hacerla no están disponibles, por lo que propuso hacer la elección, pero con menos recursos, aunque no especificó el monto exacto.

“La Registraduría ha hablado de una cifra cercana de $80 mil millones de pesos, pero no tenemos esos recursos, podríamos hacer una consulta y tendría que ser una mucho más austera”, dijo.

Cárdenas manifestó que esos recursos se pueden reducir si se disminuye la cantidad de puestos y mesas de votación, así como de las personas que se contraten para realizar estos comicios.

“Nosotros le hemos propuesto al señor registrador que se haga esa consulta con la mayor economía y eficiencia, a lo mejor no se necesitan todos los puestos de votación que normalmente operan en el país que normalmente operan en el país en esas elecciones, o no se necesitan las mismas mesas, defendamos las decisiones del Partido Liberal, pero dentro de la máxima economía, el momento no está para eso, no tenemos los recursos”, agregó.

"Le pedimos nuevamente a la Registraduría, tenemos toda la voluntad e interés democrático de hacer la consulta Liberal, es parte de la democracia, desafortunadamente se quedó sin fondos, se agotó su presupuesto de este año sin haber hecho la reserva adecuada para cubrir estos comicios, nosotros no tenemos mucha capacidad fiscal en este momento porque el año ya se está acabando, de manera que nuestro margen de maniobra es limitado”, concluyó el ministro.

Recordemos que, según la Registraduría, hasta hoy hay plazo para decidir si se realiza o no tal consulta.

