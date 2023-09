"Hagamos RT ¡Qué carajos!": Petro defiende alocuciones con repetición de sus discursos

Por lo menos en seis ocasiones, el presidente Gustavo Petro ha retransmitido extensos discursos que ha dado en diferentes partes del país y del mundo, a través de la figura de la alocución presidencial que es vista en todos los canales nacionales.

La más reciente fue este jueves donde se transmitió su discurso en Carmen de Bolívar, pero también lo ha hecho, por ejemplo, con los discursos del 7 de agosto en su primer año de Gobierno que duró más de 54 minutos, el diálogo con ciudadanos colombianos en París, el de cierre del tercer ciclo de negociaciones con el ELN donde se pactó el cese al fuego, la ceremonia de ascensos del 2 de junio, la intervención ante la OEA en Washington, entre otros.

A la polémica que se ha generado por la transmisión de esos discursos como alocuciones presidenciales, el presidente Gustavo Petro se defiende diciendo que lo critican porque no sale con corbata y desde Palacio de Nariño, sino con víctimas de la violencia.

“Dicen que esto no se debe transmitir en la televisión nacional porque estoy en un sitio donde ocurrió una masacre y no en el palacio, y no tengo corbata y me rodean humildes campesinos y mis palabras me salen del corazón y de la razón”, señaló el presidente Gustavo Petro.

Y citando la publicación de la Presidencia de la transmisión de la alocución de este jueves, hace un llamado a sus seguidores para que sea compartida: “Hagamosle un RT !Que Carajo!”.

