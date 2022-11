Hallazgo de $600 millones es diferente a la parapolítica: Luis Fernando Velasco

“La parapolítica fue un fenómeno muy distinto a lo que puede estar ocurriendo en este caso. Espero que este caso sea aislado. Aquí se habla de un muchacho que es funcionario, no es un congresista, no es una persona elegida popularmente”, expresó.



Velasco dijo que hasta el momento no se conoce el origen del dinero y que será la directora financiera del Congreso, Magdalena Morera, la que deberá explicar ante la Fiscalía por qué su hijo fue detenido con ese dinero. (Lea también: Además de vago, mentiroso: Claudia López a presidente del Senado )



El hallazgo fue hecho en el norte de Bogotá y en el operativo fue detenido Luis Javier Rojas Morero, quien trabajaba para el representante a la Cámara por el departamento de Guaviare, Alexander García,



“El señor Luis Javier Rojas, fue vinculado a mi Unidad de Trabajo Legislativo en agosto de 2015 y para la época todos sus antecedentes no registraban ninguna inhabilidad, sin embargo ante lo sucedido la noche anterior, se ha decidido que asuma su defensa por fuera de mi grupo de trabajo”, explicó el congresista este martes en un comunicado.

