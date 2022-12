Hasta los médicos tienen problemas para llegar a Bello por ola de violencia

Las fronteras invisibles y los enfrentamientos entre combos como Pachelly, Niquía Camacol y El Mesa también tienen en jaque la prestación de servicios médicos domiciliarios en Bello, según denuncian los pacientes, quienes se han visto altamente afectados.

Gabriela García, usuaria del servicio Hospital en Casa de Coomeva, asegura que desde marzo los médicos no van a su hogar a atender a su abuela de 96 años que padece demencia senil y en la última semana le confirmaron que hasta nueva orden no tendrán los servicios, debido a que temen por la seguridad del personal.

"Los médicos no van a venir a Bello por tiempo indefinido porque dijeron que el orden público está muy peligroso. Yo les dije que el problema en Bello no es en este sector y me dicen que es una orden y no irán al sitio", aseguró la usuaria, quien vive en una zona del municipio que limita con Medellín.

Desde Christus Sinergia, la empresa que maneja los servicios de Hospital en Casa de Coomeva, explicaron que dejaron de ir al municipio debido a que sus proveedores no les estaban suministrando equipos ni insumos para esa zona y también por seguridad de sus empleados, quienes en algunas ocasiones fueron interrogados por su presencia en Bello y les advirtieron el peligro que corrían.

Por ahora, indican que la solución con los pacientes más graves fue llevarlos a un hogar de paso, donde reciben toda la atención. Los demás pacientes deben recurrir al centro de prestación de servicios más cercano.

