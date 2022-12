Hasta por tentativa de homicidio deberían responder vándalos en protestas: MinDefensa

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, entregó en Mañanas BLU un balance de las manifestaciones y marchas estudiantiles en todo el país este jueves y que dejaron como saldo policías y jóvenes heridos, movilidad colapsada, locales comerciales destruidos y estaciones de transporte público destrozadas, entre otros desmanes.



“Es un triste balance. En Bogotá hubo destrucciones de locales comerciales en la Carrera Séptima, entre la calle 26 y la Plaza de Bolivar. Así como estaciones de TransMilenio destrozadas, especialmente las de la calle 45, Marly y la calle 26. En otras ciudades también se presentaron destrozos a entidades bancarias y comercio”, indicó.



El titular de la cartera de Defensa manifestó que están evaluando la judicialización de los capturados por estos hechos y están tras la pista de otras personas que participaron de la noche caótica que vivió todo el país en medio de las marchas estudiantiles.

Explicó, además, que el vandalismo está siendo investigado por inteligencia de la Policía Nacional y que se trata de algo planeado y no simple coincidencia.



“Esto está articulado, no es una simple coincidencia y está siendo investigado por inteligencia. Con los hechos de este jueves va a haber mucho más avance (…) Lo que vimos no fue simplemente una protesta estudiantil, sino la aparición de unas bandas delincuenciales que han incurrido en por lo menos cinco delitos (tentativa de homicidio y concierto para delinquir, entre otros)”, dijo.



Cabe señalar que 18 personas involucradas en las violentas manifestaciones en Bogotá han sido trasladadas a Centros de Traslado por Protección. La Secretaría de Seguridad advirtió que se va "a judicializar de manera contundente estos actos de vandalismo".



Asimismo, Botero insistió en aumentar las penas para aquellos “vándalos” y delincuentes que ataquen a servidores públicos en todo el territorio nacional.



“Hay que modificar el artículo 429 del Código Penal, volviendo el ataque a servidor público como una circunstancia más grave y que se aumente en una tercera parte la pena, que actualmente es de 4 a 8 años (de cárcel). Esa es la propuesta que vamos a llevar al Congreso”, precisó.



“Tratar de quemar a un policía es un intento de homicidio que tiene una condición penal diferente y también tenemos el concierto para delinquir, que es un delito sumamente grave”, puntualizó el ministro.



Finalmente, aseguró que están trabajando de la mano de la Policía y la Fiscalía para detener al vandalismo y delincuencia que se camufla entre las protestas legitimas de estudiantes y otros sectores de la sociedad colombiana.



