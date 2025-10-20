Hay cinco generales en la baraja para dirigir la Policía: esto se sabe del reemplazo de Triana

La salida anunciada por el presidente Gustavo Petro del actual director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, abrió una puja interna por el liderazgo de la institución. La decisión, que hace parte de una nueva reconfiguración de la cúpula de la Fuerza Pública, ocurre en un contexto en el que el Gobierno ha insistido en la necesidad de transformar el enfoque policial hacia la “seguridad humana” y una mayor depuración interna.

Aunque la Casa de Nariño aún no ha oficializado su reemplazo, ya suenan con fuerza los nombres de cinco brigadieres generales, oficiales de dos soles, que podrían ocupar el cargo más alto de la Policía. Entre ellos hay dos mujeres con trayectoria en áreas estratégicas y tres hombres con amplio recorrido operacional y administrativo.

General Carlos Fernando Triana Foto: Policía Nacional

Rosemberg Novoa, actual subdirector de la Policía, parte con una ventaja significativa: es el oficial con mayor antigüedad después de Triana. Su experiencia operativa se forjó en zonas complejas, pues comandó el Departamento del Cauca y la Metropolitana del Valle de Aburrá, dos de las jurisdicciones más desafiantes para la seguridad ciudadana y el orden público.

En el plano estratégico, ha pasado por cargos clave como la Dirección de Incorporación y la Dirección de Inteligencia Policial, lo que le da un conocimiento profundo de la estructura interna de la institución. Por su cercanía con la actual cúpula, su nombre es uno de los que más fuerza ha tomado en las últimas horas.



El general William Rincón fue inspector general de la Policía y salió hace ocho meses en el remezón que acompañó la llegada de Triana a la dirección. Pese a ello, mantiene una imagen sólida en sectores del alto Gobierno y de la institución. Su hoja de vida está marcada por múltiples reconocimientos y condecoraciones.

Rincón también es recordado por el doloroso caso del homicidio de su hijo en extrañas circunstancias al sur de Bogotá, un hecho que lo convirtió en una figura conocida fuera de los círculos estrictamente policiales. El lunes en la mañana fue visto en el Palacio Presidencial, lo que avivó las versiones de que podría regresar a ocupar un rol protagónico.

La general Olga Patricia Salazar es actualmente agregada de Policía en la Embajada de Colombia ante el Reino de España. Con una sólida formación jurídica, es abogada de profesión y fue la primera mujer en ocupar la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), un hito en la historia institucional.

Policía Nacional Foto: AFP

La general Sandra Patricia Pinzón Camargo, actual jefa de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, es la mujer con mayor antigüedad dentro de la institución. Su trayectoria ha estado ligada a procesos de transformación institucional y de acercamiento a las comunidades.

El general Hernán Alonso Meneses Gelves, por su parte, es el actual inspector general y secretario general de la Policía. Ha tenido un papel clave en el proceso de depuración interna: bajo su supervisión, decenas de uniformados han sido llamados a calificar servicios por casos de corrupción en distintas regiones del país.

En su hoja de vida destacan cargos como comandante Operativo de Servicios Especializados, jefe del área de Talento Humano y de la Oficina de Asuntos Jurídicos. Su perfil técnico y su énfasis en la transparencia podrían alinearse con las prioridades del Gobierno para reformar la institución.