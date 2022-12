Hay cosas de los acuerdos que no me gustan, pero el objetivo es la paz: Santos

El presidente Juan Manuel Santos respondió este martes a nuevas críticas que han surgido desde distintos sectores por amnistías decretadas a miembros de las Farc que se acogieron al acuerdo de paz con el Gobierno.

Publicidad

El jefe de Estado afirmó que este tipo de situaciones, que no les gustan a los ciudadanos, hacen parte de lo pactado y se deben cumplir.

"Yo sé que a mucha gente no le gusta que amnistíen a guerrilleros, sé que a mucha gente no le gusta lo que se pactó en el acuerdo de paz, pero esas son las decisiones que se toman en momentos críticos de las historias de los países, de las naciones", dijo.

Publicidad

Si bien en varias oportunidades el primer mandatario ha manifestado que el acuerdo es imperfecto, esta vez reveló que hay aspectos que no le gustan del mismo. "Nosotros tenemos que cumplir los acuerdos, hay muchas cosas de los acuerdos que a mí no me gustan, hay muchas de las cosas de los acuerdos que fueron producto de una transacción, pero el objetivo final es la paz. Si lo logramos consolidar, podremos decir al cabo de unos años que valió la pena", puntualizó.

Publicidad

Dijo que todo acuerdo de paz, por definición, “es imperfecto, porque es producto de una transacción, pero es el precio de la paz", agregó al tiempo que insistió en que la palabra está empeñada y sí se cumplirá a las Farc.

Santos entregó también un balance de las amnistías e indultos otorgados a exguerrilleros por delitos políticos o conexos: 191 indultos concedidos por jueces, 413 amnistías administrativas, 680 libertades condicionadas, 407 traslados a zonas veredales para un total de 1.691 situaciones resueltas judicialmente. El Presidente explicó que, con las concedidas vía decreto, van 7.696 exguerrilleros beneficiados con este tipo de medidas.