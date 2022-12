Hay hastío contra un gobierno que no escucha a los ciudadanos: alcalde de Quito

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, afirmó en Mañanas BLU que las diversas protestas que se están generando en Ecuador durante las últimas semanas, evidencian un “cansancio contra un estilo de gobierno que no escucha a los ciudadanos”. (Lea también: Alcalde opositor llama a presidente de Ecuador "mentiroso" y "farsante" ).



“Lo que está ocurriendo es que existe un profundo malestar en la ciudadanía respecto a lo que ya representa un estilo de gobierno, hay cansancio, hay hastío contra un gobierno que no escucha a los ciudadanos, a través del cual se sataniza a quien piensa distinto, que no toma en cuenta las demandas de la ciudadanía”, dijo.



Desde el 8 de junio, Correa afronta permanentes movilizaciones que tuvieron como detonante proyectos de ley para elevar impuestos a las herencias y a la plusvalía. (Lea también: Impuesto a herencias se mete con el alma de ecuatorianos: alcalde de Guayaquil )



Sectores empresariales, ricos y de clase media encabezan las protestas, que también son alentadas por líderes de oposición, que cuestionan las propuestas tributarias como un castigo al patrimonio familiar y al éxito económico en una sociedad tradicionalmente conservadora.



“Estamos hablando de un conjunto de factores que han generado una tremenda molestia ciudadana que se ha estado evidenciando en las calles de varias ciudades durante las últimas semanas en nuestro país”, afirmó Rodas. (Lea también: Siguen protestas en Ecuador y se convoca a movilización nacional )



Finalmente aseguró que en Ecuador "no hay diálogo democrático” y se está descalificando a “quienes salen a marchar".



Con Efe