Hay indicios de ‘cambiazo’ en secuestro de exgobernador por el ELN: Guatibonza

El general Humberto Guatibonza, comandante de la regional de Policía que cubre los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, dijo en entrevista con Blu Radio que hay indicios de que hubo un intercambio de secuestrados entre el exgobernador Patrocinio Sánchez y su hermano Odín Sánchez Montes de Oca.



“Lo que nosotros sabemos oficialmente es que el exgobernador fue liberado, se encuentra bastante mal de salud y que su hermano se encuentra desaparecido. No hemos logrado ubicarlo, lo cual indicaría que podría tratarse de un canje de secuestrados”, manifestó el general Guatibonza.



El oficial añadió que todo indica que puede tratarse de un canje, pero aunque está desaparecido el hermano del exgobernador, no hay una denuncia oficial.



“No tenemos la denuncia oficial, que deben ponerla los familiares, ellos lo que manifiestan es que él se encuentra desaparecido, que no saben dónde está, entonces hasta que no tengamos la confirmación de la familia de que hay un secuestro o exigencia económica, lo vamos a seguir manejando como un desaparecido”, explicó el oficial.



Sin embargo, confesó que el canje de secuestrados “es una práctica muy común del ELN”.