Hay que hacer sostenible el régimen de prima media, no eliminarlo: Colpensiones

En entrevista con Mañanas BLU, Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones, dijo que en ningún país del mundo existe un sistema pensional basado en solo en el ahorro individual.



“Eliminar el régimen de prima media, desde mi punto de vista, no es viable. Lo que es necesario es hacerlo sostenible”, expresó.

Sin embargo, Olivera consideró importante revisar constantemente el sistema pensional con el propósito que cobije la mayor parte posible de ciudadanos.



“El problema más importante es la baja cobertura”, aclaró.



Sobre las declaraciones de Sergio Clavijo, presidente de ANIF, en las que dijo que los más pobres están subsidiando las pensiones más altas, el funcionario dijo que eso no es cierto.



“Nosotros tenemos un 1’250.000 pensionados. La mitad de esas pensiones son de un salario mínimo y ahí hay un subsidio importante. Un 25% está entre 1 y 2 salarios mínimos”, dijo.



Sin embargo, Olivera admitió que para las pensiones altas también hay subsidios y se mostró de acuerdo en revisar esa política.

“Eso no quiere decir que no haya subsidios a las pensiones más bajas y que el Gobierno no esté dando subsidios a las personas más vulnerables”, expresó.



Por su parte, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, dijo que es necesaria una reforma pensional porque el régimen público de pensiones es insostenible.



“Tiene un déficit de 38 billones de pesos por año”, sostuvo al agregar que la solución sería mantener los dos esquemas, pero fusionados.



“Lo que hemos propuesto es que el régimen de reparto y capitalización deben ser complementarios y no suplementarios”, dijo.

