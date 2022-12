Hay que rescatar el proceso de paz: procurador Ordóñez

El procurador Alejandro Ordoñez se encuentra realizando una visita de trabajo en España para, entre otros asuntos, tratar con la comunidad colombiana asuntos referidos a pensiones, la ley de Víctimas y Restitución de tierras.

También ha aprovechado para conceder entrevistas a diversos medios españoles como los diarios El País y Abc, así como a la agencia de noticias EFE. (Lea también: Procurador califica como “locura” que se alcance cese bilateral con las Farc )

El procurador se refirió al proceso de paz señalando que “es indudable de que está en crisis, pero no se puede matar, hay que rescatarlo. Está en crisis porque la sociedad colombiana es escéptica con el proceso”.

Sobre la actuación del Gobierno de Juan Manuel Santos, dice que el ejecutivo “ha sido incapaz de generar consensos. Y no puede caer en el error del cese bilateral del fuego hasta que no se firme [la paz] y hasta que las Farc no se comprometan a desmovilizarse y a entregar totalmente las armas. Si no, puede ser otro ingrediente de desconfianza. Y este sí, mortal para el proceso".

Sobre los límites que no deben superarse en la mesa de negociaciones de La Habana dijo que “hay unos límites jurídicos que son necesarios para blindar el proceso y que sea sostenible”. (Lea también: El cese unilateral al fuego de las Farc era una caricatura: procurador Ordóñez )

“De no lograrlo, traería inseguridad jurídica para los beneficiarios. Quienes más deberían estar interesados en ello son las Farc. Si no, a medio plazo, los Gobiernos futuros podrían implicarlo. La mesa de La Habana no es soberana. Hay compromisos internacionales, hay límites internos. No estamos pidiendo que sean los 60 años del Código Penal, pero tampoco que no haya cárcel”, aseguró.

Se refirió al ministro de Defensa saliente, Juan Carlos Pinzón, como un “buen ministro” quien fue “compañero de ruta en muchas cosas de esta travesía en materia de paz”.

También hubo tiempo para referirse a otro de los aspectos más polémicos de su actividad referido a al matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto para afirmar: “Yo represento a la sociedad y por eso me puedo pronunciar, no nos olvidemos que la mayoría de los colombianos defienden la vida y el matrimonio entre hombres y mujeres, así como la vida desde concepción natural y muerte natural”. (Lea también: Procurador pide celeridad en proceso de desminado tras muerte de menor en Cauca )

La agenda del procurador continua martes y miércoles en Barcelona; el jueves, Ordóñez regresará a la capital española para ser nombrado académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España en un acto en el que pronunciará la conferencia "La justicia y el derecho ante el conflicto".