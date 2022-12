Hay situaciones a las que se pudo llegar por voluntad: Valdés sobre salud de ‘La Gata’

El dictamen de Medicina Legal sobre el estado de salud de la polémica empresaria del chance en la Costa Atlántica Enilce López, conocida como ‘La Gata’, afirma que esta debe continuar pagando su condena de 37 años en un hospital y no en su casa, como lo determinó un juez.

El organismo sostiene que, en los últimos 11 años, López, condenada por homicidio, ha estado internada sin ninguna mejoría y no ha podido superar las crisis.

Al respecto, Carlos Eduardo Valdés, director del instituto forense, aseguró en Mañanas BLU que se concluyó que la situación de López, que se ha venido tratando desde hace más de 10 años, no ha mejorado con el tratamiento de alto nivel recibido en instituciones clínicas, y mucho menos mejorará desde su vivienda.

Explicó que el hecho de que los 11 años de tratamiento médico a ‘La Gata’ no hayan surtido efecto, no corresponde a un fracaso del tratamiento o de la ciencia.

Valdés aseguró que dentro de las hipótesis que se manejan como causa de la anorexia y el deterioro del organismo de López es que ella deliberadamente haya causado su enfermedad. “Perfectamente se podría pensar que se encuentran situaciones (enfermedades) donde se han podido llegar a ellas por voluntad propia”, explicó.

Ante esas circunstancias, Medicina Legal manifiesta que ‘La Gata’ debe seguir siendo tratada en un centro hospitalario, hasta tanto no se demuestre científicamente, con soportes documentales válidos, que su estado clínico ha sufrido variación hacia la mejoría.

Por su parte, Iván Cancino, uno de los abogados de Enilce López Romero, aseguró que su equipo jurídico utilizará todos los recursos para que la decisión del juez tenga una validez porque es una decisión que se defiende sola y anunció, además, interpondrían acciones legales en contra del director de la entidad forense en Colombia.

“Que no venga a decir el doctor Valdés que no cuenta con su concepto, porque Medicina Legal es la que explica que Enilce López tiene una enfermedad grave, incompatible con centro de reclusión formal. Si ahora quieren cambiar el concepto por la presión de alguien, vamos a denunciar también a Medicina Legal por posibles faltas a la ley penal, pero no nos vamos a dejar presionar ni nos vamos a dejar desconocer de una decisión que se dio en derecho”, enfatizó.

“La decisión ya quedó ejecutoriada y en el traslado a la Procuraduría nadie dijo nada, Medicina Legal no dijo nada, ni la Fiscalía porque no son parte. Esa decisión ya quedó en firme porque no se ejerció ningún recurso y lo único que puede hacer el instituto forense es decir qué se necesita para que ella sea trasladada a su casa”, finalizó el jurista.