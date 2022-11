Hay suficientes pruebas de entrenamiento a ‘paras’ en finca de Uribe: Olga Behar

“En la investigación hay suficiente material probatorio que indica que desde la hacienda La Carolina de propiedad de los Uribe se configuró la parte operativa y de planificación de la forma como actuaba cotidianamente este grupo delincuencial”, manifestó Behar. (Lea también: Por menos comenzó la violencia política: Paloma Valencia sobre Santiago Uribe )

La comunicadora dijo que, según las pruebas recopiladas, en esa finca también había un campo de entrenamiento en donde los sicarios de ‘Los Doce Apóstoles’ practicaban.

La autora del libro titulado ‘El Clan de los 12 Apóstoles’ recordó que desde la publicación del mismo en abril de 2011 ya se hablaba de las presuntas relaciones de Santiago Uribe con el paramilitarismo. (Lea también: Defensa de Santiago Uribe descarta someterse a Jurisdicción Especial para la Paz )

Además, rechazó que uno de los argumentos del expresidente Álvaro Uribe, de su hermano Santiago Uribe y su abogado Jaime Granados sea que las acusaciones son hechas por exparamilitares y personas condenadas.

“No le corresponde al periodismo investigar si su fuente es delincuente o no. Si solo privilegiamos lo que dice alguien que no tiene problemas con la justicia, dejaríamos de lado la posibilidad de encontrar la verdad porque quienes han delinquido son principalmente quienes pueden contar cómo fue que delinquieron. Con ese argumento de que solo le podemos creer a quien está limpio, se caen todos los procesos de Justicia y Paz, todas las confesiones, ese ejercicio que se busca dentro de la democracia de que haya verdad, justicia y garantías de no repetición”, finalizó.