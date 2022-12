Hay un matrimonio entre los procesos contractuales y los electorales: SCI

Diana María Espinosa, presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, se refirió al más reciente caso de corrupción que involucra a funcionarios públicos y a la constructora brasileña Odebrecht.



Espinosa, quien aseguró en declaraciones al diario El Tiempo que había un clima propicio para la corrupción desde el sector de las obras públicas, afirmación que generó el rechazo de diferentes sectores, indicó que hay que acabar con la relación entre las licitaciones y la política, algo que ha jugado, según ella, en contra del desarrollo del país.



“Si hubiese voluntad política de combatir la corrupción no estaríamos ante estos escándalos, hay un matrimonio entre los procesos contractuales y los electorales, nosotros hemos venido haciendo un estudio y hemos visto la concentración de la contratación (…) no esta exenta la contratación nacional”, indicó Espinosa.



La especialista señaló que a través de los estudios realizados se pudieron dar cuenta que de más de 1.100 municipios que hay en Colombia, tan solo 8 presentan un esquema de contratación en el que hay equidad.



Agregó que de los 32 departamentos, 4º3 tienen un esquema que permite la participación de 6 o más oferentes, lo que blinda el proceso de contratación y la ejecución y materialización de la sobras.



“Si hubiese mayor número de oferentes no solo habrí