He hecho una campaña limpia: De la Calle responde a Cristo

El precandidato presidencial Humberto de la Calle respondió a los señalamientos que en las últimas horas hizo su copartidario Juan Fernando Cristo sobre una supuesta guerra sucia, orquestada desde la Dirección Nacional del Partido Liberal, para ponerlo en desventaja ante la consulta del próximo 19 de noviembre, en la que se definirá el candidato de la colectividad para las elecciones de 2018.



Cristo manifestó que el expresidente César Gaviria mantiene un favoritismo hacia De la Calle, ante lo cual el exjefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc respondió afirmando que su campaña ha sido “limpia y de altura”.



“El doctor Cristo deberá tener, cómo es obvio, todas las garantías para que esta decisión del 19 de noviembre sea equilibrada y justa”, precisó De la Calle.



De la Calle dijo, además, que mantendrá su línea de “no ataques personales”, que no quiere hacer una campaña sucia contra Cristo ni contra ninguno de sus contenedores y se declaró confiado en que ganará la consulta liberal.



Finalmente, el excandidato presidencial Edinson Delgado, quien anunció ayer que no participará del proceso, se sumó a la campaña de Humberto De La Calle y entrará a hacer parte del equipo como asesor político.



