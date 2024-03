Habló la hermana del soldado señalado de matar a tres militares en Putumayo: "No era guerrillero"

En medio del trágico suceso en Putumayo, donde el soldado Alexander Orozco fue señalado de asesinar a tres militares y posteriormente falleció por las heridas ocasionadas durante su captura, habló la hermana de este soldado, quien expresó su rechazo a las acusaciones y cuestionaron la actuación de las autoridades.

La madre y la hermana de Orozco, cuyos nombres se mantienen en reserva por razones de seguridad, manifestaron en Noticias Caracolsu indignación ante las afirmaciones del Ejército Nacional, que señaló al soldado como un infiltrado de la guerrilla.

Argumentan que la comunidad conoce a Alexander desde su infancia y que su único objetivo al unirse al Ejército Nacional era cumplir el sueño de su madre de tener una casa propia.

En palabras de la hermana: "El nombre de mi hermano diciendo que es un infiltrado cuando las cosas no son así. Mi hermano creció en una vereda. Nosotros somos de bajos recursos y él se fue allá porque quería cumplir un sueño: darle una casa a mi mamá, para que ella estuviera bien. Nosotros somos desplazados, ¿cómo van a decir ellos que mi hermano es de grupos armados? Toda la vereda, donde nosotros vivimos, lo vio crecer. Él estudió y trabajó allí, la gente lo conocía. No entiendo por qué las autoridades toman el nombre de mi hermano y en redes sociales lo señalan como el peor asesino del mundo".

La familia también expresó su rechazo a la manera en que la Policía Nacional actuó durante la captura de Orozco y denunció el trato que recibió en el centro médico donde fue trasladado. La hermana destacó un video que muestra que su hermano no estaba armado en el momento de la captura y cuestionó la disciplina y el comportamiento de los agentes.

"En el video se ve perfectamente que mi hermano no estaba armado, y a él le arrebataron la vida. Lo sacan de una manera que los inferiores de él me hacían el comportamiento, es una disciplina excelente, todo era bien. No entiendo por qué mi hermano cometió ese error y por qué ahora lo tratan de infiltrado. No sé nada de él, no sé dónde está su cuerpo, llamo a los números que me han dado y nadie me da razón de él. Me siento tan triste de saber que ni siquiera llaman para decir que está en medicina legal o le están haciendo esto", agregó la hermana.

Este es el video en mención:

La Fiscalía General de la Nación ha asumido la investigación del caso, donde tres soldados, según el Ejército Nacional, confesaron ser infiltrados del Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc. Mientras tanto, el cuarto soldado herido se recupera de las lesiones recibidas en un centro médico.

Este incidente ha levantado diversas interrogantes sobre las circunstancias que rodearon el ataque y la veracidad de las acusaciones. La familia de Orozco espera respuestas y exige una investigación transparente para esclarecer lo sucedido.

La hermana del soldado Alexander Orozco, señalado de matar a tres militares en el Batallón de Selva No. 49 en el Putumayo, rechazó la forma como hirieron fatalmente al joven de 19 años en el río Caquetá y cómo lo sacaron del caudal para prestarle atención médica.



