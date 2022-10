Hermanos Galán responsabilizan a Álvaro Uribe de integridad física de su familia

A raíz de #GalánNoVivanMásDelEstado Mensaje para la opinión pública: pic.twitter.com/8LqV5orhxe — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 12, 2018

Un día después del acalorado debate que protagonizaron en la plenaria del Senado de la República Álvaro Uribe y Carlos Fernando Galán. Este último publicó un vídeo en el cual aparece acompañado de su hermano, el también senador Juan Manuel Galán, en el cual denunciaron una “campaña de calumnias y difamaciones”, supuestamente promovida por el expresidente.

“Ayer, a raíz de un debate que promoví sobre la corrupción en los POT, el senador Álvaro Uribe lideró y promovió una serie de calumnias y difamaciones contra mí, mi familia y mi hermano, por cuenta de lo que él dice es una corporación que fue creada, según él, para que nosotros promoviéramos que le entreguen contratos y beneficiarnos de ella: eso es completamente falso”, afirmó Carlos Fernando.

Los congresistas, hijos del asesinado líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, le dijeron al líder opositor que no puede culparlos por el uso del nombre de su padre en entidades como la Corporación Galán, en la cual señalaron no tienen participación alguna.

“Esa corporación fue creada por él (Álvaro Uribe), como presidente de la República. Él sabe muy bien que es una corporación mixta que la controla el Estado, de propiedad mayoritaria del Estado, cuya Junta Directiva es manejada por el Ministerio de Educación, y de esa corporación nosotros no solamente no hemos recibido nunca un centavo, sino que además no hemos pedido que den contratos”, agregaron.

Expresaron que, al parecer, de forma intencional se está confundiendo esa corporación con la fundación Luis Carlos Galán “con la cual sí tenemos un vínculo y que no tiene nada que ver con el Estado, sino que es una entidad sin ánimo de lucro que pertenece a la Universidad Javeriana. Han querido confundirla de forma maliciosa con la Corporación Galán”.

Juan Manuel anotó que rechazan la que calificó de campaña de difamaciones, injurias y calumnias. “Y a usted, senador Uribe, lo hacemos responsable de la integridad física y seguridad de cada uno de los miembros de nuestra familia”, agregó.

Finalmente, Carlos Fernando, quien denunció en el debate que los hijos del expresidente se beneficiaron e cambio de uso del suelo en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, con la adquisición de dos predios para la construcción de la Zona Franca de Occidente, manifestó que “no vamos a aceptar el asesinato moral que usted quiere lograr. Cada vez que usted tiene que explicar algo sale a atacar de esa forma. No lo haga, responda por lo que le corresponde”.