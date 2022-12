Hija de magistrado Gustavo Malo rompe el silencio tras acusación por extorsión

En entrevista con Noticias Caracol, la hija del magistrado Gustavo Malo, Yara Malo, habló tras las acusaciones de su entonces amiga, la fiscal Angélica padilla, quien la acusa de pedirle 20 % de su sueldo.



Malo aseguró que no es verdad lo que dicen sobre las acusaciones de las que es señalada y dijo que no sabe de dónde se sacan las versiones de que ella exigió a la fiscal Padilla el 20 % de su sueldo.



“No sé de dónde saca esa versión Angélica. Yo quisiera que miráramos si ella me dio ese 20 %”, indicó la hija del magistrado Malo.



Asimismo, señaló que es “una muy buena hija, muy buena hermana, empresaria, emprendedora…”.



También se refirió a lo que se vive en su casa y con su familia en medio del huracán judicial que salpica a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía e indicó que en su entorno familiar todo “cambió totalmente, cambió mucho por tanta injusticia, por tanto dominio o poder que nos atribuyen, porque saber que no es verdad lo que dicen”.



“Saber que en una parte hay testigo falsos, en otra parte está una persona supremamente especial, fue muy especial, diciendo cosas que ella sabe los términos en que se dieron y ahorita diciendo no sé cuántas cosas, pues duelen”, dijo.



Yara está a punto de ser imputada y aseguró que “por su puesto que voy a estar allá el 30 de octubre, siempre he tenido la mejor disponibilidad de aclarar todo y por supuesto de colaborar con la justicia”.