Hillary Clinton domina primer debate de los demócratas

Hillary Clinton mantuvo este martes la calma y el temple frente a los dardos de sus oponentes -sobre todo en política exterior- y asumió su rol de gran favorita durante el primer debate de las primarias demócratas.



Una veterana de estos escenarios, la exsecretaria de Estado, que aspira -por segunda vez- ser la primera mujer en la Casa Blanca, desvió los golpes de su principal rival, el senador Bernie Sanders, y otros tres aspirantes durante el choque de dos horas en Las Vegas.



"La diplomacia no es lograr una solución perfecta. Es sobre cómo balancear los riesgos", dijo la exsenadora y exprimera dama de 67 años.



A Sanders, quien evocó el modelo social de los países escandinavos, le replicó: "No somos Dinamarca. Me encanta Dinamarca, somos Estados Unidos de América".



"Estuvo inquebrantable. Nadie logró irritarla, por así decirlo", dijo a la AFP Timothy Hagle, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Iowa.



El debate - sobre el que planeaba la sombra del vicepresidente Joe Biden, aún dubitativo sobre una eventual candidatura - mantuvo el ritmo combativo pero no cedió a los ataques personales que hicieron de las suyas en los duelos del bando republicano.



A diferencia de la más de una docena de aspirantes conservadores, los demócratas presentan un contingente menos numeroso y menos diverso: sin candidatos negros o de origen latino. Una sola coincidencia: una sola mujer en competencia.



El magnate inmobiliario Donald Trump que se robó el show en los debates republicanos, ironizó en Twitter sobre este "aburrido" debate.



"Qué lastima, no hay ninguna 'star' en el escenario esta noche", alardeó el millonario poco antes del inicio del duelo, que se realizó en un hotel casino a 800 metros de uno de sus decenas de hoteles.



AFP.