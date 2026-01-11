Luis Alfonso rompió en llanto haciéndole homenaje a Yeison Jiménez en su concierto

Uno de los más afectados por la muerte del cantante Yeison Jiménez ha sido Luis Alfonso, quien compartió con él grandes momentos profesionales y personales. Desde que se enteró de la noticia aseguró que “estaba en shock”, pero su momento más difícil lo vivió durante su presentación este 10 de enero en Duitama, Boyacá, en el Festival de la Perla.

Minutos antes y al subirse al escenario, Alfonso le dedicó unas palabras a Jiménez y expresó que “nunca pensó vivir algo así”. Agradeció a la gente que estaba presente y todos los que por años apoyaron la carrera del artista de Manzanares.

“La verdad estamos vueltos mie*. No es para menos, pero queremos ofrecerles un concierto hermoso, lleno de alegría, de ánimo. Recordando a los parceros con la alegría que los caracterizaba. Me quito el sombrero para un homenaje al gran Yeison Jiménez”, fueron las palabras del artista.

Luis Alfonso se pronuncia entre lágrimas sobre la muerte de su amigo Yeison Jiménez

Ahí, su banda comenzó a tocar “Ni Tengo Ni Necesito”, una de las canciones más reconocidas del oriundo de Manzanera, pero él no pudo aguantar y rompió en llanto: “No voy a ser capaz. Les va a tocar ayudarme”, dijo, mientras lloraba recordando a uno de sus grandes amigos de la música popular con quien creció como artista durante año.



Luis Alfonso recibió cientos de aplausos del público, quien entendió la situación y cantó por él mientras lloraba en mitad del escenario escuchando una de las canciones más exitosas de Jiménez.

El ‘Señorazo’ forjó una gran amistad con Yeison. Durante años compartieron sinfín de tarimas y tuvieron su propio concierto juntos en el Movistar Arena en marzo de 2025, además de lanzar la canción “Destino Final”, que, justamente, hablaba de lo que querían cuando alguno de los dos se tuviera que ir del mundo a reunirse nuevamente con Dios. Esta amistad ha sido una de las más conocidas de la música popular y la trágica muerte de Jiménez dejó un fuerte vacío en sus compañeros.