Histórica restitución: ocho predios fueron devueltos a familias despojadas en Urabá

La vida no le alcanzó a Víctor Páez para volver a ser dueño de La Candelaria como en las mejores épocas de su vida junto a su esposa, que le da el nombre a la finca, y sus siete hijos.

Este hombre de más de 80 años murió hace mes y medio de cáncer en medio de la lucha porque su predio de 168 hectáreas les fuera devuelto, al igual que los terrenos de sus vecinos y amigos de toda la vida.

Entre lágrimas su esposa, Candelaria Díaz, lo recuerda y celebra que por decisión de la Corte Constitucional se logra el objetivo luego de un proceso legal pionero en restitución de tierras que duró más de 10 años.

"Una cantidad de sentimientos encontrados porque mi esposo hubiera querido ver esto y no pudo", manifestó.

Junto a esta mujer, otras siete familias se reunieron en la finca El Descanso, a hora y media de camino desde el casco urbano de Belén de Bajirá, donde, en medio de aplausos, la juez de Quibdó certificó sus títulos de propiedad.

Allí, el dueño de ese predio, Manuel Díaz Vargas, de 87 años, recordó los duros momentos durante las amenazas y el despojo, y expresó su alegría porque ya regresará desde el corregimiento El Tres de Turbo a sembrar arroz y maíz a sus tierras en Guacamayas.

"Me dijeron que si no vendía le comprarían a la viuda, vinieron por mí, me llevaron, me amarraron y a los 15 días me dijeron que tenía que vender", relató Díaz.

Los otros predios entregados fueron Villa Fanny, Carmen Alicia, No Hay Como Dios, Santa Fe y Deja que Digan. También se hará la entrega de Fabiola, Santa Maria y Fundación 1 y 2.

En medio de toda esa alegría, Carlos Páez, quien además de ser el director de la organización Tierra y Paz es el abanderado de esta lucha como hijo de Víctor y Candelaria, manifestó que ahora esperan que el Gobierno por fin ponga sus ojos en ellos para llevarles servicios públicos dignos, salud, educación y adecuación de vías terciarias, para no tener que andar entre lodo, que es peligroso incluso para los caballos, en estas épocas de lluvias para llegar a sus viviendas.

Allí, en esas viviendas de madera, piso de barro y fogón de leña también carecen de atención y por tener como centro urbano más cercano a Belén de Bajirá tampoco saben si reclamarle inversión a Antioquia o Chocó.

