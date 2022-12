Histórico: así califican acuerdo entre Gobierno y Farc en cese bilateral

Horacio Serpa, senador y codirector del Partido Liberal, aseguró sentirse feliz tras el anuncio del acuerdo logrado entre el Gobierno y las Farc referente al cese bilateral al fuego y la terminación del conflicto.

“Personalmente estoy feliz, han sido muchísimos años detrás de este momento, pienso que Colombia sale favorecida después de 51 años de guerra con Farc, que no haya Farc, que entregue las armas, que se vincule a l vida democrática, le da un aire absoluto al país, no es que todo se vaya a arreglar de una vez pero le da un nuevo rumbo al país”, dijo Serpa.

Sobre el panorama político que podría vislumbrarse luego de la firma de la paz, Serpa indicó que Humberto de la Calle es el protagonista y señaló a quienes dicen que se trata de una “paz con impunidad” como los perdedores en un escenario electoral para 2018.

Por su parte, Rodrigo Lara, presidente de Cambio Radical, también manifestó su alegría por el acuerdo y aseguró que este es el punto que ratifica que la guerra ha llegado a su fin.

“Estoy muy contento, es decisión histórica muy importante para el país, implica ya la inminencia del fin del conflicto, no es para empezar a negociar sino para terminar este conflicto, recibo esto con inmensa felicidad, es positivo para Colombia, para la economía, y nos permite concentrarnos en los problemas de fondo de nuestra sociedad”, agregó Lara.

Sobre la conveniencia política para Cambio Radical de esta decisión, Lara dijo que “hemos querido mantenernos al margen de la controversia política, utilizar la paz con fines políticos no le sirve a ningún proceso de paz”.

Para finalizar, Mauricio Lizcano del Partido de La U, calificó esto como un hecho histórico y aseguró que frente a la batalla política que se avecina, que tendrán candidato propio para 2018.

“La verdad estamos muy contentos, es un paso histórico, un hecho histórico ,es el fin de la guerra, la cesación de los fusiles, no es nada más y nada menos que no más combates, no más secuestros, ahora solo queda finalizar la parte logística de la entrega de armas”, dijo Lizcano.