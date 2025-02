Holandesa que hizo parte de las Farc pide a JEP que otorgue renuncia a persecución penal

Tanja Nijmeijer es una holandesa que hizo parte de la extinta guerrilla de las Farc, en el año 2020 renunció al partido creado tras la firma del acuerdo, asegurando que ya no se sentía cómoda.

El pasado mes de mayo del 2024, la jurisdicción de la JEP ordenó materializar una amnistía para la ciudadana holandesa y recientemente le envió una carta a esa jurisdicción, por medio de su abogado, en la que pide que le resuelvan definitivamente su situación jurídica.

“En mi condición de apoderado de la compareciente Tanja Nijmeijer dentro del caso 001, comedidamente me dirijo a su H. Despacho para solicitar las actuaciones respecto a la compareciente relacionadas con el secuestro de los norteamericanos Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, sobre lo cual rindió versión 26 de noviembre de 2019 en la audiencia realizada Icononzo, Tolima, sean remitidas a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que defina en forma definitiva la situación jurídica a través de la renuncia a la persecución penal”, señala el abogado de Nijmeijer.

Además, el representante de Nijmeijer asegura que ella no tuvo participación en ese caso de secuestro.

“Ya que dichos hechos (secuestro) en los cuales no participó la compareciente, no son amnistiables, ni la compareciente será incluida en la resolución de conclusiones, como quedó determinado en el auto del 26 de enero de 2021, en que la Sala de Reconocimiento determinó los hechos y Conductas del Caso No. 01 a nivel nacional e individualizó a ocho exintegrantes del antiguo Secretariado de las FARC-EP, mediante Auto No. 19 de 2021 como máximos responsables por mando”, agrega el defensor.

La ciudadana holandesa llegó a Colombia en el año 2000, posteriormente se vinculó a la extinta guerrilla de las Farc e hizo parte de la delegación de diálogos de ese grupo con el Gobierno Santos.