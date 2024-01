Hollman Morris responde por denuncias de acoso en RTVC: "se me viola el debido proceso"

Luego de que estallara un nuevo escándalo en el S istema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) tras la revelación de dos cartas redactadas por las directoras de los canales Señal Colombia y Canal Institucional, Silvia Orlandelli y Lina Moreno, respectivamente, acusando al subgerente de RTVC, Hollman Morris, de presunto acoso laboral, este se defiende a través de 'X'.

En varios trinos Morris asegura que se le "viola el debido proceso en este caso", especialmente luego de que la Procuraduría pidiera al Comité de Convivencia tomar decisiones rápidas sobre ese caso.

Es claro que soy juzgado ante la 'justicia y tribunales mediáticos' antes de que se me garantice el derecho al debido proceso. Se hacen públicas las supuestas denuncias para evidentemente NO garantizar la reserva que EXIGE la ley y llevarme al escarnio público. señaló Morris.

Según el subgerente de RTVC "no hay garantías en este proceso para que se garantice la justicia. Este escenario me lleva a no descartar tomar acciones legales por la violación al debido proceso".

En otras publicaciones, Morris asegura que todo se trata de una persecución política.

"Tengo la claridad de que estos ataques, no de ahora sino de siempre, tienen que ver con mis convicciones políticas de toda una vida, en la denuncia a la barbarie y violación de DDHH, tiempos hermosos en Contravía, en la defensa de las víctimas, también en la defensa de mi Bogotá querida y las denuncias al proyecto del metro elevado corrupto y siempre por la convicción de convertir a la TV y Radio pública en medios promotores de la paz y la defensa de los DDHH en Colombia", señaló.

Denuncias ya está en la Procuraduría

En la mañana del miércoles 10 de enero, la gerente de RTVC, Nórida Rodríguez, remitió a la Procuraduría General de la Nación una carta en la que traslada para su debida investigación las misivas de las directoras Moreno y Orlandelli. Adjunta a esta comunicación, Rodríguez incluyó los oficios de traslado de las denuncias a los organismos disciplinarios internos de RTVC (Área de Control Interno Disciplinario y Comité de Convivencia Laboral), así como los correos y documentos que respaldan las denuncias de Orlandelli sobre los presuntos malos tratos y la actitud abusiva de Morris.

"[...] Posterior a su llegada el 10 de agosto de 2023, el señor Morris solicitó suspender todos los trámites contractuales en curso del equipo de los canales Señal Colombia y Canal Institucional, como se puede verificar en el correo remitido el mismo 10 de agosto, donde indicó claramente que, según lo manifestado en un correo electrónico a las directoras de canal, toda solicitud de contratación debe contar con mi aprobación, y ninguna de las que se encuentran radicadas cuenta con mi autorización", sostiene Orlandelli en la carta, corroborado por los correos adjuntos.

Otro aspecto que ha causado malestar a la directora Orlandelli son los cambios abruptos en la parrilla de programación realizados por Morris, sin previa comunicación y sin tener en cuenta los índices de audiencia y los hábitos de consumo del canal. Esto se hace con el propósito de alinear los contenidos con los objetivos del Gobierno Nacional de convertir a Señal Colombia en un “referente de opinión y fortalecimiento de sus contenidos en temas relacionados con paz y derechos humanos”.

