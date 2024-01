Estalla escándalo en RTVC por presunto acoso laboral de Hollman Morris

Hollman Morris nuevamente es centro de un escándalo que esta vez estalla en RTVC donde el excandidato a la Alcaldía de Bogotá es el subgerente de Televisión.

A través de cartas dirigidas a la gerente de RTVC, Nórida Rodríguez, las directoras de Canal Institucional y Señal Colombia, ambos canales que operan desde el Sistema de Medios Públicos, denunciaron malos tratos y persecución por cuenta de Morris.

"Han logrado generar en mí, sensaciones de intranquilidad, por ejemplo, cuando he sido requerida para reunión en la Subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas, generan desmotivación en el entorno laboral", sostuvo Lina Marcela Moreno quien es la directora de Canal Institucional.

Contó que fue increpada por el subgerente de Televisión, por la campaña solicitada desde la Gerencia titulada El valor de conectar. "Se me cuestionó el no consultar previamente la realización de tal contenido con la Subgerencia de Televisión, desconociendo que para casos como este y el giro ordinario de la parilla del Canal propuse la realización de un seguimiento conjunto semanal o quincenal, que no fue concedido sin justificación", contó Moreno.

Aquí la carta que conoció Blu Radio de la directora de Canal Institucional:

Por su parte, Silvana Orlandelli Uruburu directora de Señal Colombia, también cuestionó a Morris y su injerencia en el canal.

"Desde la llegada del señor Morris, los canales de comunicación han sido escasos y precarios conmigo como directora del canal y con mi equipo de profesionales que pueden demostrar su idoneidad con su trayectoria y hoja de vida, considerando además que los espacios de interacción para articularnos, pese a que se han solicitado de manera reiterada, han sido escasos y cuando se han desarrollado en las intervenciones que he realizado verbalmente en varias ocasiones fui interrumpida", sostuvo Orlandelli.

Contó además que ella lleva 5 años como directora de Señal Colombia y no llegó a ese cargo a través de favores políticos sino por una convocatoria que ganó gracias a su experiencia. Así mismo que se desde hace más de un año está en retén pensional y Morris ha buscado asesoría para poder sacarla del cargo.

"El señor Morris nunca nos vio como unos aliados, ni coequiperos, nos estigmatizó y para él siempre fuimos los de “la otra administración”, irrespetó y trasgredió todo el tiempo la moral del grupo, insistía que “el cambio” había llegado, cuando nadie se oponía a ello", menciona la funcionara.

Aquí la carta de la directora de Señal Colombia:

Por estos testimonios, la gerente de RTVC, Nórida Rodríguez, ya trasladó las denuncias a la Procuraduría para que investigue si Morris incurre en acoso laboral.

