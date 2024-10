Hollman y su equipo nos acosaban a todas, era un infierno: exsecretaria privada de Morris

Hollman Morris , hoy gerente de RTVC , enfrenta un proceso judicial por la denuncia de acoso sexual que le interpuso Lina Castillo, quien lo acusó por hechos ocurridos cuando él era concejal de Bogotá y ella trabajaba en su oficina. Recientemente, este caso dio un giro, pues Castillo podría terminar en la cárcel.

Según la Fiscalía , las fechas y datos que entregó Castillo no coinciden con los hechos denunciados, pero hay fotos que comprobarían que sí había una relación laboral entre los dos y que, por ende, sí se conocían y había un trato.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, habló quien fue la secretaria privada de Morris de 2015 a 2019, Carolina Valencia Bernal. Según contó, “Lina sí hizo parte del equipo de trabajo”, aunque no de manera oficial, es decir, contratada por el Distrito.

De acuerdo con Valencia, su compañera Lina fue “una persona muy activa dentro de la unidad de apoyo normativo de Hollman” y también colaboró en varios de los asuntos que la oficina trataba en ese momento, como el debate del metro de la ciudad.

"Pero ella estuvo apoyando, con un acuerdo de palabra que hizo con Hollman, de que ella en ese momento estaba estudiando y él le iba a ayudar con dinero para sus matrículas en la universidad. Entonces, Lina sí estuvo colaborando en la oficina de 2016, creo que hasta un poquito más de 2017-2018, alcanzó a estar. Estuvo apoyando en los debates que Hollman tenía dentro del metro. Estuvo apoyando con el tema de juventudes, estuvo apoyando con el tema cultural”, aseguró.

Carolina Valencia afirmó que presenció muchas conductas inapropiadas por parte de Morris y los demás hombres en ese momento. Incluso, recordó algunas frases y pedidos que le hacían a Lina con “contenido sexual”. Además, habló de una vez en que vio cómo le tocaban las piernas en un restaurante, un hecho que ya había denunciado Lina Castillo como parte de su testimonio.

"A Lina en especial le tenían, voy a decirlo claramente, un gran morbo en esa oficina, no solamente Hollman, los demás hombres de la oficina también. Sí, le tocó las piernas en esa ocasión que Lina comentó en el restaurante, de eso fui testigo. Fui testigo que siempre que llegaba a Lina decía: ‘Hoy quiero negra’. También le decía mucho que se pusiera la falda porque así alegraba la vista en la oficina y ese tipo de frases y de palabras con contenido sexual siempre estuvieron en boca de Hollman hacia Lina”, puntualizó.

Carolina lamentó que en ese entonces muchas de las mujeres no pudieran denunciar o hacer el caso público por la falta de garantías. Según señaló, algunas salieron de “forma silenciosa” hasta que se conoció la denuncia de la exesposa de Hollman Morris y, luego, la de Lina, quien fue amenazada por redes sociales por eso.

“Lina no hizo visible esto hasta que, hasta después de la denuncia de la exesposa de Holman, de Patricia Casas, al igual que yo, porque no teníamos la garantía de que nos fuera a pasar nada, sí, de que no empezaran con estas amenazas, como le sucedió a Lina con el hostigamiento en redes sociales. Entonces, no teníamos esa garantía y no sabíamos cómo salir de ese problema y cómo salir de la oficina, del acoso laboral, del acoso sexual, que no solamente era por parte de Hollman, sino de dos personas más, de ese equipo de los primos López, Harold y Oscar", aseveró.

Así, expresó que todo se normalizaba a pesar de que entre ellas mismas lo comentaban, entendiendo que las conductas en la oficina eran acoso y ellos no respetaban a las mujeres. Valencia relató que estar en esa ofician era un verdadero “infierno”.

"Eran siempre muy morbosos. Incluso, alguna vez pusieron películas porno en el computador del Consejo y empezaron a preguntarnos que si nos gustaba, que sí lo hacíamos así. Era de verdad asfixiante y asqueroso y, como dijo Lina y en eso coincidíamos muchas veces, era como: a qué horas vamos a salir de esta oficina, porque era un infierno, realmente el ambiente de esta oficina”, añadió.