Hombre muerto en concurso de morcillas en Ubaté, comió cinco y tenía antecedentes de salud: alcalde

El alcalde de Ubaté, Jaime Torres Suárez, habló en Mañanas Blu sobre la muerte de un hombre de 55 años durante el tradicional Festival de la Morcilla en la población cundinamarquesa. El caso desató una aguda polémica, luego de que familiares del fallecido plantearan dudas acerca de la atención brindada a la víctima, identificada como Luis Eduardo Rincón Ovelencio.

Según el alcalde Torres Suárez, de acuerdo con los resultados oficiales del hospital El Salvador de Ubaté, tras ser conocido el caso, un cuerpo de socorro arribó al lugar en solo seis minutos.

Publicidad

"Su historia clínica es muy respetable, privada. no podemos nosotros ventilarla, pero tenía algunos antecedentes de obesidad e hipertensión. también con algunas cervezas, se presenta al lugar y, según información que se tiene, se come cinco rellenas. Ustedes conocen el proceso de alimentación y demás, posteriormente él cae al piso y se dice que se ahogó, que se atragantó que se llenó de rellena. La necropsia la esperamos, a que los médicos hagan todo su procedimiento, eso no la hacen de inmediato. Anoche salió el reporte del Hospital de Ubaté, a donde él ingresa. La aclaración legal es que él murió por un problema cardiaco"; sostuvo el funcionario.

De acuerdo con el mandatario, informaciones que circulan en redes sociales no reflejan lo que realmente sucedió. "El reporte es de una muerte natural, eso es lo que eventualmente sucede. La familia presenta otra información, entendemos el dolor de ellos y demás. La causa original de muerte es un infarto fulminante que le dio a este señor. la familia argumenta que fue que se ahogó, pero esto no se evidencia. Esa es la aclaración legal y el concepto emitido por la autoridad", declaró el mandatario municipal.

Así fue el registro del caso

El caso se registró el pasado domingo 14 de agosto, hacia las 5:36 de la tarde, según el informe del hospital El Salvador. El medio La Villa, de la población cundinamarquesa, dio a conocer el caso, así como los reclamos de la familia. Según la publicación, la víctima era uno de los participantes y se atragantó para después caer de la tarima.

Publicidad

“Él fue uno de los participantes. En el momento que estaba consumiendo ese alimento se atragantó, se cayó al piso y nadie lo ayudó”, de acuerdo con el testimonio de Johana Pachón, familiar de Luis Eduardo Rincón Ovelencio.

Según los familiares de Rincón Ovelencio, el comunicado de las autoridades es inexacto y desde el momento en que se presentó la emergencia hasta el traslado del paciente a urgencias transcurrieron casi 30 minutos.