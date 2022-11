Hombre que ingresó a la televisión holandesa llevaba un arma falsa

(NOS) este jueves, donde exigió salir en antena, informaron medios locales.

El individuo irrumpió antes de que se iniciara el noticiero televisado de las 20H00 (19H00 GMT) y exigió el derecho a hablar, por motivos hasta ahora desconocidos, antes de ser controlado, informó la agencia de noticias holandesa ANP y según las imágenes difundidas por NOS.

Vestido con traje negro, camisa blanca y corbata oscura, el hombre esgrimía una pistola, según las imágenes.

Según la NOS, éste amenazó con su arma a un guardia de seguridad y pidió ser llevado al estudio donde se realiza el noticiero de las 20H00. El guardia lo llevó a otro estudio diferente, donde la escena fue grabada.

El edificio de la televisión fue evacuado y el noticiero de las 20H00, que estaba a punto de comenzar no se inició finalmente, aunque el intruso nunca irrumpió en ese estudio específico.

Un mensaje difundido en la pantalla indicaba "un momento por favor".

"El sospechoso tenía un arma falsa imposible de diferenciar de una verdadera", indicaría posteriormente la policía neerlandesa en su cuenta Twitter oficial, subrayando que el hombre, de 19 años de edad, carece de antecedentes.

Fue abierta una investigación y el domicilio del sospechoso fue allanado el jueves de tarde, según la misma fuente.

Según la prensa local, el joven, de nombre Tarik, estudia en la universidad Técnica de Delft (oeste) y recientemente habría perdido a sus padres. Sin embargo, esta versión fue desmentida, sus padres (él de origen egipcio) están divorciados y él vivía con su madre.

La fiscalía había indicado durante una conferencia de prensa que el secuestrador era un joven de 19 años originario de Pijnacker, en el oeste de Holanda.

Los locales de la televisión pública están situados en Hilversum, en el sureste de Amsterdam.

"Sobre la base de los elementos de que disponemos, el hombre actuó en solitario", aseguró por su parte el ministro de Justicia y Seguridad holandés, Ivo Opstelten, en una primera reacción.

El joven armado, que decía representar a "un colectivo de hackers", tomó brevemente como rehén a un empleado de NOS, que no se veía en pantalla en el video y con quien habló durante cuatro minutos.

Cuando los policías holandeses penetraron en el estudio apuntando el arma contra el hombre, éste soltó de inmediato el revólver y puso sus manos en alto.

Interrogado por la televisión neerlandesa en Pijnacker, un joven que afirmó que jugaba al fútbol con Tarik, señaló que se trataba de "un muchacho muy normal".

Un compañero de la universidad, por su parte, aseguró que Tarik no asistía a clases desde hacía tres semanas. Lo describió como alguien interesado por la política, brindando un interés particular a las teorías del complot, pero para nada extremista: "estoy convencido al 100% que no hizo esto por convicciones islamistas, por ejemplo".

Respecto al momento de su arresto, un periodista de la NOS, Martin Bink, señaló que "daba la impresión de estar muy calmo", lo que lo hizo sentirse "muy aliviado".

En una conferencia de prensa por la noche, el alcalde de Hilversum, Pieter Broertjes, declaró: "desde lo que ocurrió en París estamos mejor preparados. No se sabe nunca cuándo algo puede ocurrir, pero el hecho de habernos preparado permitió una intervención rápida", subrayó.

Según la policía, "la intervención fue rápida y adecuada".

AFP.