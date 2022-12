Hoteles de Puerto Gaitán, al borde de la quiebra por crisis del petróleo

Con una ocupación hotelera por debajo de 50%, desempleo y millonarias deudas, el sector hotelero y comercial de Puerto Gaitán tratan de resurgir en medio de las dificultades que les ha dejado la industria de hidrocarburos.

Luego de la gran bonanza petrolera por la que pasó el municipio, donde inicialmente no estaban preparados para la llegada de tantas personas de diferentes lugares del país y en muchas ocasiones en festivales la capacidad hotelera no daba abasto, hoy día el panorama es desalentador, así lo manifestó Gilberto Arévalo propietario de un hotel.

“En la época de la bonanza a las 11:00 del día estaba totalmente lleno. Hoy en día pasan hasta 15 días que no llega una persona”, dijo.

El bajo costo del barril del petróleo más la partida del municipio de empresas subcontratistas que dejaron millonarias deudas y otras que quebraron ha bajado significativamente la ocupación Hotelera casi en un 60%, dejando pérdidas para este sector.

Y es que la situación economía en este municipio es realmente preocupante, pues muchas empresas que declararon insolventes y dejaron millonarias deudas e empresas locales dejándolas prácticamente en la quiebra.

“Empresas que se hicieron a pulso están en la quiebra porque lamentablemente algunos contratistas de la operadora petrolera que operaba Campo Rubiales se declararon en quiebra y eso ha generado una problemática económica de enormes proporciones”, dijo Alexander fierro, alcalde de la población.

Si los habitantes de Puerto Gaitán no tienen empleo pues claramente no pueden generar ingresos y esto hace que el comercio local se paralice mientras se generar oportunidades para personas de otras personas regiones del país que no invierte su dinero en este municipio.