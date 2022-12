Hubo riesgo de explosión del avión, al aterrizar salió la gasolina: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó en entrevista con BLU Radio los detalles del incidente aeronáutico que sufrió cuando se movilizaba en un avión de la Policía entre Armenia y Bogotá.



Según reportó Cristo, lo que más preocupó fue que el avión presentó riesgo de explosión.



“Después de que se detuvo la aeronave empezó a salir la gasolina que tenía en su interior, pero al final afortunadamente no hubo ninguna explosión”, manifestó.



Narró que todo comenzó cuando, por el mal tiempo, el avión tuvo que sobrevolar Bogotá por algunos minutos, pues no tenía autorización de aterrizar.



Cuando ya la tuvo, la aeronave procedió a aterrizar en el aeropuerto de Catam, pero luego de tocar la pista comenzó a saltar.



“Iba a mucha velocidad, aterrizó de manera fuerte, comenzó a saltar hasta que se salió de la pista y gracias a Dios pudimos evacuar rápidamente”, añadió Cristo.



Finalmente, agradeció a la tripulación por sus gestiones y dijo que afortunadamente él es tranquilo para volar.



“Contento de que después de este incidente nadie haya salido herido dentro de los ocupantes que veníamos dentro del avión (…) Yo he sido muy tranquilo en este tema de los aviones y como no hubo ningún anuncio, ninguna alerta, entonces estuvo tranquilo hasta que finalmente se detuvo en el pasto, fuera de la pista”, finalizó.

Los procesos de paz

Sobre la reunión que se adelantará este sábado con los líderes del NO en el proceso de paz con la guerrilla de las Farc, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó que la idea es logar un nuevo acuerdo “lo antes posible”.

“Celebramos que el Centro Democrático haya aceptado esta reunión con el Gobierno Nacional. Desde el miércoles pasado veníamos insistiendo en esta reunión para informarle a los líderes del NO sobre los avances de la renegociación en La Habana”, manifestó.

“Los colombianos están esperando que en el menor tiempo posible se dé la renegociación y se consolide un nuevo acuerdo de paz”, añadió.

Finalmente, dijo que solamente cuando culmine toda la tarea el jefe del equipo negociador presentará un informe al país.