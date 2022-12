Hugo Ospina deberá retractarse por llamar “bandida” a Lina Tejeiro

El juez noveno penal municipal con función de control de garantías ordenó a Hugo Ospina, líder de los taxistas en Bogotá, retractarse de sus acusaciones contra la actriz Lina Tejeiro, tras haberla llamado “bandida y delincuente” por utilizar la plataforma tecnológica Cabify.



En ese sentido, el fallo de tutela a favor de la actriz señala que en un término no mayor a 48 horas, Ospina deberá rectificar los señalamientos y aclarar que “esas afirmaciones no se basan en ningún pronunciamiento de autoridad judicial que lo acredite, por consiguiente que no es cierto lo afirmado”.



El origen de las acusaciones



Las fuertes acusaciones contra Tejeiro por parte del empresario de taxis se dieron al conocer que la actriz colombiana estaba promocionando en su cuenta de Instagram el uso de la plataforma de transporte especial Cabify.



En dicha red social, la actriz subió un video en una de sus historias en el que invitaba a sus seguidores a utilizar un código promocional, válido por 5 mil pesos de descuento en tres viajes, en esta plataforma.



Al conocer esto, Ospina publicó un duro mensaje en Facebook en el que no solo criticaba la publicación de Tejeiro, sino que además la llamaba “delincuente e ilegal”.



“La verdad no sé quién será Lina Tejeiro. Lo único que sé es que es una bandida y delincuente (…) Me imagino que apoya el narcotráfico o el celular será robado. Tiene pinta de comprar cosas ilegales y robadas”, señaló Ospina en su momento.



En entrevista con BLU Radio, Ospina manifestó que atenderá la orden judicial, aunque le recordó a la actriz que la actividad de Uber y Cabify es ilegal.



