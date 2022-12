Impresionante testimonio de vallecaucano que sobrevivió a la explosión de Beirut

Carlos Valencia, oriundo de Tuluá, y quién viajó a Beirut hace un año y medio para reencontrarse con su esposa, nunca se imaginó vivir una experiencia que lo tuvo al borde de la muerte.

Según Carolina Valencia, hermana del vallecaucano, la impresionante explosión casi le quita la vida a él y a su pareja.

Publicidad

Afirma que su hermano y su esposa se encontraban en la recepción del edificio donde viven, cuando escucharon la aturdidora detonación, a los pocos segundos el panorama se nubló, en un abrir y cerrar de ojos su paisaje cambió completamente.

Rodeados de vidrios, escombros, polvo y una decena de personas heridas, comenzó la angustiosa búsqueda de alguien que los ayudara a llegar a un hospital.

Lea aquí: Así fue la impactante explosión sacudió a Beirut, Líbano

“Mi hermano lo recuerda es que fue una explosión muy fuerte, cuando abrió los ojos ya todo estaba destruido; su reacción para sobrevivir fue salir del edificio porque se iba a caer", dijo la mujer.

Publicidad



"Él y su esposa tenían heridas y logran encontrar a un señor que también estaba sacando a su esposa de la vivienda, luego los auxilió y los llevó al hospital”, puntualizó.

Publicidad



Afirma Carolina que tuvieron que vivir una odisea en el recorrido por encontrar un lugar donde les brindaran ayuda, pues, al primer hospital donde llegaron no los atendieron porque estaba lleno, media hora de camino más tarde fueron recibidos en una clìnica a las afueras de Beirut.

"Allá finalmente los recibieron y atendieron, los chequearon, a la esposa le dieron de alta porque no tenía heridas que comprometieran su vida, a mí hermano sí lo dejaron en observaciòn, le definieron que necesita cirugía", indicó Carolina.

Alrededor de las 10:30 Am hora colombiana, se presentó una fuerte explosión en la ciudad de Beirut Capital del Líbano, aún no se tiene reporte de las personas heridas o fallecidas, al parecer explotó un almacén que contenía un cargamento de pólvora #Beirut #Internacional pic.twitter.com/H3UsuMUkGy — Ya Celacanto (@YaCelacanto) August 4, 2020

Publicidad

De acuerdo con la versión de la mujer, Carlos tuvo golpes en su tobillo derecho, rodilla izquierda, fracturas en manos , codos y varias laceraciones en el cuerpo.

Según contó Valencia, en Tuluá vivieron horas de angustia cuando se enteraron de la explosión, pues, no tenían noticias de su hermano y tampoco atendía los mensajes.

Publicidad

"Un amigo me avisó de la explosión, me impactó, le enviaba mensajes y no le llegaban, allí me angustié, llamé a la embajada y no lograba obtener nada, recordé que tenía el número de la mamá de la esposa y ellas me avisan que ya estaban siendo atendidos en el hospital"

Vea aquí: “La ciudad está devastada”: periodista libanesa sobre la explosión en Beirut

Carolina y su familia temían que entre las víctimas fatales estuviera su hermano "contemplé la idea de que le hubiera pasado algo demasiado grave, incluso pensé que hasta pudo haber perdido la vida,

fue angustiante pensar que mi hermano había dejado de existir en ese momento"

Finalmente, se conoció que

Carlos salió bien de la cirugía y que se recupera satisfactoriamente, agradeciendo haber podido sobrevivir a ese trist